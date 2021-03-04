Москва, , 12:51 — REGNUM В России зафиксирован минимальный уровень детской и младенческой смертности. Об этом в ходе совещания по развитию системы здравоохранения Тувы с участием главы региона Шолбана Кара-оола заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились, и в целом по Российской Федерации все показатели детской и младенческой смертности снизились до минимальных цифр за всю историю страны», — цитирует Мурашко пресс-служба министерства.

По его словам, в рамках тувинского региона динамика младенческой смертности «положительная, но, тем не менее, остается чуть выше, чем в Российской Федерации».