Москва, , 12:51 — REGNUM Московский городской суд продлил срок домашнего ареста сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергею Мещерякову, обвиняемого в госизмене. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок домашнего ареста Мещерякову до 4 мая», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ЦНИИмаш является головным научно-исследовательским институтом государственной корпорации «Роскосмос».

В июне 2020 года к семи годам колонии приговорён начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Роман Ковалёв, признавший вину в государственной измене.

Читайте также: Учёный из ЦНИИМаш Ковалёв приговорён к семи годам за госизмену