Алма-Ата, Казахстан, , 12:50 — REGNUM Сотрудники егерской службы Алма-Атинской области Казахстана обнаружили пену в Панфиловском районе в реке Усек, сообщили в пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

На видеокадрах, снятых егерской службой, видно, что вся река покрыта пеной толщиной более десяти сантиметров. Мутная грязно-зеленая вода вспенивается, проходя через небольшой водопад.

«По словам очевидцев, от реки идёт резкий химический запах непонятного происхождения», — говорится в сообщении. По предварительным данным, сброс в реку Усек произошел с Жаркентского крахмалопаточного завода.

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