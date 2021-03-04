Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 12:49 — REGNUM В Кемеровской области организована прокурорская проверка в связи с публикациями о смерти ребёнка, которого изъяли из семьи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

«В средствах массовой информации размещена информация о том, что в Ленинске-Кузнецком из семьи изъяли ребёнка, который впоследствии умер в доме ребёнка. Также в публикации идёт речь о превышении должностных полномочий сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних дел города и препятствии в передаче тела ребёнка после его смерти матери», — уточнили в ведомстве.

В ходе проверки будет дана оценка условиям жизни ребёнка с матерью, законности изъятия его из семьи и действиям сотрудника полиции.

Отметим, что в соцсетях сообщается, что речь идёт о годовалой девочке-инвалиде.