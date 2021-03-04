Красногорск, , 12:49 — REGNUM Средняя стоимость ужина в ресторанах Подмосковья в Международный женский день 8 марта составит от 700 до 2,5 тыс. рублей. Об этом 4 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, всего в Подмосковье работает свыше 800 ресторанов, более 3 тыс. кафе и около 400 баров.

«Молодежь и студенты, скорее всего, предпочтут отметить праздник в одном из сетевых предприятий быстрого питания, таких как «Теремок», McDonald’s, KFC, Burger King и других. Стоимость посещения составит в среднем 600 — 800 рублей», — сказал Воскресенский.

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