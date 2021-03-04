Алжир, , 12:47 — REGNUM Помимо террористов, лишение гражданства в Алжире сможет применяться к лицам, «наносящим серьезный ущерб интересам государства или подрывающим национальное единство». Об этом 3 марта сообщает Le Parisien.

Правительство Алжира в соответствии с предварительным законопроектом, представленным в среду министром юстиции, рассматривает вопрос о лишении алжирского гражданства любого гражданина, совершающего за границей «действия, наносящие ущерб интересам государства».

Министр Белькасем Зегмати представил 3 марта поправку к алжирскому гражданскому кодексу. Его предложение предусматривает несколько случаев, которые могут привести к лишению алжирского гражданства «приобретенного или по происхождению».

Законопроект может волновать алжирскую диаспору, особенно во Франции, так как в соответствии с ним лишать алжирского гражданства предлагается любое лицо, «совершающее за пределами национальной территории акты, умышленно наносящие серьезный ущерб интересам государства или наносящие ущерб национальному единству».

Также меру предлагается применяться к тем, «кто присоединился к террористической организации, а также к тем, кто ее финансирует или является апологетом», а также к «любому, кто сотрудничает с вражеским государством».