Джакарта, , 12:45 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Садикин стремится к тому, чтобы программа вакцинации против коронавируса в стране заняла один год, сообщает Kompas.

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По словам министра, власти намерены привить от коронавируса 45 миллионов жителей Индонезии в течение первых шести месяцев 2021 года и 140 млн жителей в течение оставшегося времени.

«90 млн доз вакцины будут введены в течение первых шести месяцев и около 272 млн доз — во втором полугодии 2021 года», — пояснил Буди Садикин.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо попросил завершить программу вакцинации против коронавируса менее чем за год. По его словам, вакцинация во всём мире, по оценкам, будет завершена в течение 3,5 года. Однако ожидается, что вакцинация в Индонезии займет 15 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что сотни тысяч паломников включены в программу вакцинации от коронавируса.

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