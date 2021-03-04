Таллин, , 12:44 — REGNUM Прибалтийские страны не должны избегать ведения диалога с Россией. Об этом 4 марта президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью латвийскому порталу LTV.

Керсти Кальюлайд Andres Tennus Tartu Ülikool

«Вовлечение не означает отказа от своих принципов. Я — за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл», — сказала она.

При этом, по мнению эстонского лидера, работа «с этими трудными вопросами», является общей целью для стран Прибалтики.

Также Кальюлайд отметила, что Западу нужно принимать Россию «такой, какая она есть».

Кроме того, она указала, что сотрудничество России и Евросоюза в области студенческого обмена продолжается, несмотря на существующие между сторонами противоречия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что танк-памятник Т-34, который находится под Нарвой, подвергся осквернению вандалов.