Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM В фан-зоне предстоящего чемпионата Европы по футболу на Дворцовой площади Санкт-Петербурга летом 2021 года запретят продажу алкоголя. Это следует из ответа на письмо муниципального депутата Вадима Сафонова в приемную президента Владимира Путина.

Дворцовая площадь Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, Сафонов выражал обеспокоенность тем фактом, что фан-зону решили разместить рядом с Эрмитажем, учитывая случаи пожаров и на самой Дворцовой площади, и в других крупных музеях и исторических памятниках.

В документе за подписью консультанта департамента письменных обращений граждан М. Николаевской сообщается, что основные и прилегающие территории фан-зоны, технические и буферные, будут оборудованы видеокамерами. Предполагается установить дополнительные туалетные кабины.

«При этом розничная продажа алкогольной продукции на территории зоны публичного просмотра на Дворцовой площади не предусматривается», — указала Николаевская.

Кроме того, «с целью обеспечения общественной безопасности» на весь период проведения Евро-2020 в Петербурге планируют заранее ввести запрет на розничную продажу спиртного в стеклянной таре на территориях, прилегающих к официальным объектам турнира, то есть к стадиону и фан-зонам.

Напомним, болельщики будут собираться на 13 тыс. кв. метров Дворцовой площади в течение пяти дней: 2, 3, 6, 7 и 11 июля. Еще одна фан-зона будет организована на Конюшенной площади Петербурга, она будет работать весь турнир, с 11 июня по 11 июля.

Вадим Сафонов сообщил, что ответ из администрации президента его не устраивает.

«Я за настоящий праздник для болельщиков. Но в подобающем месте. В таком месте, где и пиво, и дым, и громкая музыка, и массовое скандирование, и даже фейерверки будут уместны и где не придётся никого и ничего ограничивать. Я не понимаю, почему вопрос о том, где быть фан-зоне, решают не горожане, не петербуржцы, а иностранцы в компании с каким-то вирусом», — заявил он, имея в виду пожелания УЕФА и ссылки на эпидемическую обстановку.

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