Кострома, , 12:53 — REGNUM Директора и воспитателя школы-интерната Костромской области для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху наказали за инцидент с нетрезвым воспитанником. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента образования и науки региона Илья Морозов.

Школа-интернат Костромской области для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху © http://www.eduportal44.ru

Директора Елену Широкову и воспитателя, не ставшего сопровождать детей на прогулке, привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, учебное учреждение проводит работу над ошибками — разрабатывает комплексный план по воспитательной работе и организации отдыха детей.

«Исполняющей обязанности директора и воспитателю, допустившему самовольный уход детей из интерната, объявлен выговор. Сейчас образовательное учреждение разрабатывает план, который не позволит допустить подобных происшествий в будущем», — прокомментировал ситуацию Морозов.

Напомним, инцидент произошёл в субботу, 27 февраля. Группа воспитанников школы-интерната для детей с нарушениями слуха отпросились у воспитателя на прогулку до ближайшего магазина. Вместо этого молодые люди пошли в торговый центр РИО на улице Магистральной, купили водку с помощью 18-летнего друга и начали употреблять алкоголь. В какой-то момент одному из юношей стало плохо, друзья вывели его на улицу и начали приводить в чувство.

«Мы посмотрели камеры видеонаблюдения где видно, что друзья вывели парня на улицу, пытались привести его в чувство, но у них ничего не вышло. Парень потерял чувство реальности и начал отталкивать товарищей. Всё это заметила проходящая мимо пара. Молодой человек поднял парня с земли, ему вызвали скорую помощь. Отмечу, что дети друга не бросали и не снимали происходящее с ним на телефоны», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Костромской области Александр Дугарев.

Сейчас с молодым человеком всё в порядке, его здоровью ничего не угрожает. Он временно переведён на дистанционное обучение и уехал в область к родителям. Совершеннолетний воспитанник интерната, купивший алкоголь младшим товарищам, привлечён к административной ответственности.

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