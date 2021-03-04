Директора костромского интерната наказали за инцидент с юношей-инвалидом
Кострома, 4 марта, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Директора и воспитателя школы-интерната Костромской области для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху наказали за инцидент с нетрезвым воспитанником. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента образования и науки региона Илья Морозов.
Директора Елену Широкову и воспитателя, не ставшего сопровождать детей на прогулке, привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, учебное учреждение проводит работу над ошибками — разрабатывает комплексный план по воспитательной работе и организации отдыха детей.
Напомним, инцидент произошёл в субботу, 27 февраля. Группа воспитанников школы-интерната для детей с нарушениями слуха отпросились у воспитателя на прогулку до ближайшего магазина. Вместо этого молодые люди пошли в торговый центр «РИО» на улице Магистральной, купили водку с помощью 18-летнего друга и начали употреблять алкоголь. В какой-то момент одному из юношей стало плохо, друзья вывели его на улицу и начали приводить в чувство.
Сейчас с молодым человеком всё в порядке, его здоровью ничего не угрожает. Он временно переведён на дистанционное обучение и уехал в область к родителям. Совершеннолетний воспитанник интерната, купивший алкоголь младшим товарищам, привлечён к административной ответственности.