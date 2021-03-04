Сеул, , 14:04 — REGNUM Командующий 22-й пехотной дивизией Южной Кореи освобождён от занимаемой должности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

По их словам, он признан виновным в том, что его подчинённые вовремя не отреагировали на факт пересечения границы с КНДР, несмотря на то, что нарушитель неоднократно фиксировался камерами наблюдения.

Кроме того, было принято решение принять дисциплинарные меры в отношении других старших офицеров. Строгое предупреждение получит командующий восьмой пехотной армией, в состав которой входит 22-я пехотная дивизия.

В минобороны Южной Кореи отметили, что вышестоящее командование несёт прямую ответственность за плохое обеспечение безопасности на море и недопущение нарушений границы.

Напомним, что 16 февраля гражданин КНДР пересёк границу с Южной Кореей по морю в водолазном костюме. Он попал на территорию страны через дренажный канал под проволочными заграждениями, установленными вдоль берега.

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