Москва, , 12:41 — REGNUM На западе Москвы тело неизвестного мужчины обнаружили в спортзале школы. Об этом 4 марта сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, труп с признаками повешения нашли утром 3 марта в спортивном зале школы №2025. Обстоятельства выясняются, тело доставлено в морг.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Пушкино правоохранительные органы задержали 43-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве.

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