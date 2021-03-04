Пермь, , 12:41 — REGNUM В Пермском крае ищут родственников 16-летнего школьника, который подозревается в жестоком убийстве родителей и 12-летней сестры, сообщает портал 59.RU со ссылкой на минсоцразвития региона.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время интересы подростка представляют органы опеки и попечительства. Выясняется круг близких родственников для установления предварительной опеки. Известно, что семья не состояла на учёте и считалась благополучной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта в поселке Октябрьский произошло зверское убийство семьи. Погибли отец, мать и 12-летний ребенок. Орудием убийства стал топор. По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний парень.

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