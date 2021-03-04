Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Все провокации последних лет, начиная с «дела Скрипалей» и спектаклей «Белых касок» в Сирии и кончая «отравлением» Навального, имели своей целью в том числе и оправдать невыполнение США своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 марта, комментируя заявление Госдепа США.

Как сообщалось ранее, представитель Госдепа в ответ на запрос РБК заявил, что «у России есть возможность избежать будущих санкций, если она возьмет на себя обязательство прекратить использование химического оружия и разрешить инспекции на объектах проверку выполнения этого обязательства».

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« Заявление Госдепартамента США о том, что Россия «должна задекларировать и уничтожить химическое оружие», — это наглая попытка оправдать невыполнение самими США своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия. Думаю, что все провокации последних лет, начиная с «дела Скрипалей» и спектаклей «Белых касок» в Сирии и кончая «отравлением» Навального, имели, помимо прочего, и эту злодейскую цель.

В то время как Россия в соответствии с этой конвенцией завершила уничтожение запасов химического оружия ещё в 2017 году, и это было соответствующим образом подтверждено на международном уровне, США на настоящий момент сохраняют до четверти имевшихся у них запасов этого средства массового уничтожения. Заводы по производству химического оружия имеются не только в США, но и в Великобритании, Франции, Японии.

Инспекции на объектах по хранению и производству химического оружия надо проводить не в России, где оно, как я уже сказал, было уничтожено, а в США, где оно есть в наличии. Пока такие международные инспекции не будут проведены, никаких дополнительных разговоров на эту тему быть не может. Удивительно, что в ответ на наглое американское давление по теме химического оружия наш МИД и наши военные не выдвигают требование скорейшего уничтожения Соединёнными Штатами их запасов химического оружия и проведения соответствующих международных инспекций. Уверен, что в интересах Китая было бы активно присоединиться к такому требованию.