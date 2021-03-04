Абу-Даби, , 12:40 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах выставлен на продажу уникальный спорткар Nissan GT-R 2014 года выпуска, покрашенный золотой краской. Об этом сообщается на сайте Auto Deals.

Nissan GT-R с позолоченным кузовом Auto Deals

Стоимость модели составляет 435 000 долларов (около 32 млн рублей).

Над экстерьером автомобиля работали специалисты нескольких компаний. Они удалили с машины заводскую краску, выгравировали вручную эксклюзивные узоры и покрасили авто золотой краской. Позолотой удалось покрыть даже неметаллические детали.

Также рестайлинговый Nissan GT-R имеет стильные бамперы, расширенные арки колёс, а также патрубки системы выхлопа из титана. Также авто выделяется огромным антикрылом и чёрными колёсными дисками с V-образными спицами.

В салоне также есть элементы с позолотой — это ободки дефлекторов, центральный тоннель и рычаг трансмиссии.

Ранее в Австралии был представлен обновленный кроссовер Nissan X-Trail с новым семидюймовым тачскрином. В линейке силовых агрегатов автомобиля присутствуют 2,0 — или 2,5-литровые бензиновые двигатели, а также двухлитровый турбированный мотор, работающий на дизельном топливе.

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