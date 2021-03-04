Абу-Даби, 4 марта 2021, 12:40 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах выставлен на продажу уникальный спорткар Nissan GT-R 2014 года выпуска, покрашенный золотой краской. Об этом сообщается на сайте Auto Deals.
Стоимость модели составляет 435 000 долларов (около 32 млн рублей).
Над экстерьером автомобиля работали специалисты нескольких компаний. Они удалили с машины заводскую краску, выгравировали вручную эксклюзивные узоры и покрасили авто золотой краской. Позолотой удалось покрыть даже неметаллические детали.
Также рестайлинговый Nissan GT-R имеет стильные бамперы, расширенные арки колёс, а также патрубки системы выхлопа из титана. Также авто выделяется огромным антикрылом и чёрными колёсными дисками с V-образными спицами.
В салоне также есть элементы с позолотой — это ободки дефлекторов, центральный тоннель и рычаг трансмиссии.
Ранее в Австралии был представлен обновленный кроссовер Nissan X-Trail с новым семидюймовым тачскрином. В линейке силовых агрегатов автомобиля присутствуют 2,0 — или 2,5-литровые бензиновые двигатели, а также двухлитровый турбированный мотор, работающий на дизельном топливе.
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