Цхинвал, , 12:39 — REGNUM В Южной Осетии гибель обвиняемого в покушении на главу МВД республики Инала Джабиева пытались использовать для того, чтобы расшатать ситуацию в стране. Об этом 3 марта заявил в эфире телеканала «Ир» президент республики Анатолий Бибилов.

Анатолий Бибилов Presidentruo.org

«Кто-то очень хотел расшатать ситуацию в республике руками депутатов, — сказал глава республики. — Уверен, что многие даже не осознавали это. Сейчас наблюдается снижение напряженности».

Бибилов отметил, что часть депутатов, требуя справедливого расследования гибели Джабиева, вместо того, чтобы создать парламентскую комиссию по расследованию, объявили бойкот парламенту. По мнению президента, народные избранники таким образом создали в обществе «искусственное напряжение».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 оппозиционных депутатов парламента Южной Осетии в сентябре 2020 года объявили бойкот парламенту, требуя отставки генпрокурора страны Урузмага Джагаева. Они заявили, что он якобы мешает вести расследование причин смерти Джабиева.

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