Ставрополь, , 12:35 — REGNUM В Ставропольском крае обвиняют в получении взяток бывшего сотрудника управления ГИБДД, который за взятки покровительствовал перевозчикам. Автотранспорт с грузом беспрепятственно пропускали на всех постах после звонка обвиняемому.

Мошенническая схема была организована по предложению знакомой полицейского, рассказали в пресс-службе прокуратуры по региону. Суть ее заключалась в том, что инспектор ГИБДД давал указание не привлекать к административной ответственности водителей в случае выявления нарушений в документах или при нарушении ПДД.

Ежемесячно он получал вознаграждение за свое покровительство от руководителей фирм и индивидуальных предпринимателей. Всего было выявлено шесть случаев взяток на общую сумму более 470 тыс. рублей.

Дело экс-полицейского-взяточника направлено в суд. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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