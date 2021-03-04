Москва, , 12:34 — REGNUM Российские туроператоры отмечают рост продажи туров в Турцию после снятия со 2 марта властями страны ряда ограничений для иностранных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В настоящее время продажи весенних туров в Стамбул, Каппадокию и другие регионы Турции показывают рост на уровне 15%. Также открыты продажи летних туров в Анталью и на Эгейское побережье Турции.

Туроператоры отмечают, что спрос может еще вырасти ближе к лету при условии отмены другого важного ограничения — обязательного ПЦР-теста на коронавирус. Это сдерживает рост бронирований.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции со 2 марта сняли некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

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