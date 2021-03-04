Москва, , 12:33 — REGNUM Готовность станции Внуково МЦД-4 составляет 80%, сообщили 4 марта в департаменте транспорта столицы.

На платформе появился навес, который должен защитить пассажиров от непогоды, а в переходе и вестибюле ведутся отделочные работы. При этом лифты и эскалаторы уже есть.

«Станцию Внуково D4 откроют уже скоро», — рассказали в пресс-службе.

Как пояснил вице-мэр столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в информации, после запуска диаметра интервал движения поездов сократится, а количество путей увеличится.