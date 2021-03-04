Биробиджан, , 12:32 — REGNUM В Еврейской автономной области завершено расследование уголовное дело в отношении настоятеля и звонаря храма, которых обвиняют в том, что за 12 лет они растлили 53 мальчиков, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Обвинение прокуратура поддержала, дело передано в суд.

История началась с того, что в ноябре 2019 года к следователям обратилась местная жительница с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма в селе Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (в миру Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.

Спиридона задержали, в доме провели обыск. Было изъяты несколько предметов отнюдь не духовного назначения.

Следствие установило, что в растлении и изнасиловании несовершеннолетних детей вместе с иеромонахом участвовал его помощник — звонарь Сергей Моос, 26 лет. Юрий Абрамов работал с прихожанами с 2007 года.

Суд заключил обоих обвиняемых с первых дней задержания под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты гражданского форума Oaxaqueño de la Niñez, борющегося за права детей и юношества в мексиканском штате Оахака, обвинили Католическую церковь в Мексике в защите священника, подозреваемого в растлении несовершеннолетних.