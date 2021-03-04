Ростов-на-Дону, , 12:31 — REGNUM Студенты Южного федерального университета (Ростовская область) в рамках реализации соглашения с донским департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений объединились в «Казачью сотню». Об этом сообщается на сайте регионального правительства 4 марта.

Участники студенческого движения пройдут комплексное обучение по пяти модулям и закрепят знания на практике. По окончании вуза они получат не только дополнительный диплом по казачьему профилю, но и казачий чин хорунжего. В частности, молодые люди изучат казачью (военную) психологию, основы организации военно-патриотического воспитания, педагогической и просветительской работы.

«Основная миссия этого объединения — сохранение исторической памяти, социокультурное воспроизводство на основе традиций донского казачества и поддержка традиционных духовных ценностей. Лично для студентов это возможность найти единомышленников для благородных дел и поступков, закалить характер», — отметил директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик.

Для обучения «Казачьей сотни» подготовлено помещение, рассматривается возможность обмундирования студентов, открытия зала для физической подготовки и занятий фехтованием, проведения уроков верховой езды.

Заявки от претендентов будут приниматься до 1 апреля. Количество мест ограничено.