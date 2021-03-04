Вашингтон, 4 марта, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Американский истеблишмент не готов работать с многообразием, ему необходимо единообразие, а всё иное по сравнению с ним он воспринимает в качестве угрозы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 марта, комментируя официальное заявление американского Белого дома.

Jorge Elías Флаг США

Как сообщалось ранее, в заявлении администрации президента США сказано, чтодействия России и Китаяявляются «стратегическими вызовами». Россия играет «деструктивную роль» в мире, полагают в Белом доме.

« Назовите мне хотя бы одну страну в мире с самобытным взглядом на историю, культуру, современную политику и экономику, и, самое главное, — на сами США, которой бы в Вашингтоне не приписывали «деструктивную роль» в мире. Такой страны нет.

Это говорит, прежде всего, о слабости США, о том, что американский истеблишмент не готов работать с многообразием, что ему необходимо единообразие, а всё иное по сравнению с ним он воспринимает в качестве угрозы. Вообще-то, это тянет на медицинский диагноз, причём неутешительный, не находите?