Для США опасна не только Россия, но любое проявление самобытности — эксперт
Вашингтон, 4 марта, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Американский истеблишмент не готов работать с многообразием, ему необходимо единообразие, а всё иное по сравнению с ним он воспринимает в качестве угрозы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 марта, комментируя официальное заявление американского Белого дома.
Jorge Elías
Флаг США
Как сообщалось ранее, в заявлении администрации президента США сказано, чтодействия России и Китаяявляются «стратегическими вызовами». Россия играет «деструктивную роль» в мире, полагают в Белом доме.
«Назовите мне хотя бы одну страну в мире с самобытным взглядом на историю, культуру, современную политику и экономику, и, самое главное, — на сами США, которой бы в Вашингтоне не приписывали «деструктивную роль» в мире. Такой страны нет.
Это говорит, прежде всего, о слабости США, о том, что американский истеблишмент не готов работать с многообразием, что ему необходимо единообразие, а всё иное по сравнению с ним он воспринимает в качестве угрозы. Вообще-то, это тянет на медицинский диагноз, причём неутешительный, не находите?
Так что с США, учитывая, что у этого закомплексованного монстра в руках находятся горы оружия и других разрушительных возможностей, надо быть поосторожнее. В то же время вечно жить под давлением ненормальности нельзя. Вот между этими Сциллой и Харибдой и приходится идти нашей дипломатии, причём понятно, не только на американском направлении», — отметил Михаил Демурин.