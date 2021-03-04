Ташкент, , 12:29 — REGNUM Более 149 тыс. студентов высших учебных заведений Узбекистана нуждаются в общежитии. Об этом завил министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодир Тошкулов, сообщает «Газета.uz».

По его словам, до 2025 года планируется строительство 16 новых общежитий на 6750 мест. Министр отметил, что ректоры отказываются от строительства общежитий, даже если в вузе есть деньги.

Это происходит из-за того, что в вузах нет отделов, ответственных за строительство, уточнил Тошкулов. «Они считают, что лучше не трогать эти деньги. Если построят, то боятся нести ответственность. Боятся проверок», — сказал министр.

Он предложил поддержать арендодателей, которые сдают квартиры студентам. Тошкулов также отметил отсутствие необходимых бытовых условий для проживания студентов.