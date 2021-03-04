Ереван, 4 марта, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Бывший президент Армении Роберт Кочарян выразил поддержку объединённой оппозиции во главе с Вазгеном Манукяном. Об этом Кочарян заявил 4 марта на пресс-конференции.

(сс) hovikmusayelyan Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян

По словам экс-президента, формат созданного оппозиционного движения пересматривать не нужно. Движение возглавляет достойный человек — Манукян, готовый — если всё пойдёт по плану оппозиции — на год возглавить временное правительство.

«И это тяжелейшая ноша в данной ситуации», — сказал Кочарян.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший председатель правительства и бывший министр обороны Армении Манукян возглавил оппозиционное «Движение за спасение Родины», объединившее более десяти партий. СК Армении 3 марта возбудил против политика уголовное дело о призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя. Манукян заявил, что обвинение против него имеет политический подтекст.

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