Москва, , 12:29 — REGNUM Телеканал «Первый космический» запускает совместно с телекомпанией «Первый ТВЧ» государственная корпорация Роскосмос. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Государственная корпорация по космической деятельности Роскосмос и телекомпания «Первый ТВЧ» запускают телеканал «Первый космический», — говорится в сообщении пресс-службы и добавляется, что стратегическим партнером данного проекта выступает мультиплатформенный оператор Триколор.

Также уточняется, что новый телеканал будет транслировать новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной и тематические художественные и документальные фильмы, как российского, так и зарубежного производства.

Кроме того, отмечается, что его смогут смотреть зрители спутникового и онлайн-телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские специалисты приступили к проектированию межпланетной автоматической станции «Венера-Д».