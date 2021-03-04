Горно-Алтайск, 4 марта, 2021, 12:22 — ИА Регнум. На очередной сессии депутаты Государственного собрания Республики Алтай 4 марта выбрали спикера. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента, большинством голосов на эту должность избран Артур Кохоев, ранее возглавлявший комитет по экономической, финансовой и налоговой политике.

Elkurultay.ru Председатель Госсобрания-Эл Курултай Артур Кохоев

На должность председателя Госсобрания его выдвинула фракция «Единой России». «За» проголосовали 33 депутата из 40 принявших участие в заседании.

Глава республики Олег Хорохордин уже поздравил Кохоева. По его мнению, отношения между законодательной и исполнительной ветвями власти будут складываться максимально конструктивно.

Артур Кохоев родился 1 июня 1982 года в Горно-Алтайске. В 2004 году окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «экономист, финансы и кредит». С 2005 года работал в правительстве региона, в 2017 году был назначен и. о. зампреда правительства. В 2019 году избран в парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий спикер Владимир Тюлентин скоропостижно скончался 13 декабря 2020 года, на 67 году жизни. В качестве причины смерти названа острая сердечная недостаточность.

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