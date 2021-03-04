Киев, , 12:30 — REGNUM Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией-посредником Crown Agents, в котором обязался не разглашать стоимость закупаемых вакцин от COVID-19. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова 4 марта во время брифинга.

«Обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19», — такое требование обусловлено положением соглашения между минздравом и Crown Agents», — рассказала она.

В случае разглашения данной информации контракт с производителем вакцины может быть разорван, отметила чиновник.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист Юрий Николов выяснил, что Украина закупила «дешёвую» индийскую копию вакцины от AstraZeneca по цене примерно в 2,5 раза превышающей стоимость оригинальной вакцины в Бельгии.

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