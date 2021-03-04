Челябинск, , 12:21 — REGNUM Депутат Заксобрания Челябинской области Арман Аракелян (КПРФ) был задержан в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, всего по делу проходят пять человек. Якобы в 2019 году подозреваемые, в том числе и директор одной из фирм, дали двоим сотрудникам организации, контролировавшей дорожные работы, оргтехнику на сумму больше 185 тыс. рублей. Взамен они просили не принимать мер в связи с выявленными нарушениями при осуществлении работ на федеральной трассе.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и о предъявлении обвинения. Как сообщало ИА REGNUM, депутат был задержан 4 марта. Он также возглавляет одну из дорожных фирм.

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