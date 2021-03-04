Лас-Вегас, США, , 12:20 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не намерен удерживать титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 4 марта заявил боец Ислам Махачев.

«Не думаю, что Хабиб будет удерживать титул, пока я буду драться», — цитирует Махачева ТАСС.

Махачев является членом команды Нурмагомедова. 7 марта состоится бой Махачева против американца Дрю Добера на турнире UFC 259.

Напомним, Нурмагомедов сохраняет за собой титул чемпиона UFC в лёгком весе. В октябре 2020 года он победил американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.

Читайте ранее в этом сюжете: Нурмагомедов войдёт в команду Махачева на турнире UFC 259