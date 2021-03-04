Кызыл, , 12:20 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин провел встречу с главой Тувы Шолбаном Кара-Оолом по вопросам развития региона. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Перед встречей с главой республики Мишустин успел также осмотреть строящуюся школу на 825 мест и переоборудованный корпус Республиканской больницы №1. На обоих объектах к председателю правительства обратились за помощью и федеральной поддержкой, Мишустин пообещал помочь и в строительстве образовательных учреждений и с закупкой медицинского оборудования. Всего по этим вопросам премьер-министр предварительно одобрил выделение более 650 миллионов рублей.

Встреча главы правительства с главой региона прошла в рамках четырёхдневной рабочей поездки Михаила Мишустина в Сибирский федеральный округ. Ранее глава правительства уже посетил Алтайский край и Республику Алтай. Тува стала последним из 10 субъектов РФ со сложной социально-экономической обстановкой, которые Михаил Мишустин посетил за последнее время.