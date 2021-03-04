Цхинвал, , 12:22 — REGNUM В Южной Осетии для разрешения споров между ветвями власти нужно создать Конституционный суд. Об этом 3 марта заявил в эфире телеканала «Ир» президент республики Анатолий Бибилов.

«Он нужен для того, чтобы доказать законность или незаконность нормативно-правовых документов, указов и т.д., — сказал глава республики. — Конституционный суд нужен как для демократического общества, чтобы в рамках правового поля рассматривать претензии разных ветвей власти друг против друга».

Бибилов отметил, что ранее давал поручение парламенту разработать соответствующие законопроекты. Кроме того, как сообщил президент, на создание Конституционного суда в госбюджет республики были заложены средства, тем не менее «дело растянулось».

Напомним, в Южной Осетии в сентябре 2020 года разразился политический кризис, когда 17 депутатов парламента республики объявили бойкот и отказались участвовать в заседаниях законодательного органа. Из-за этого в парламенте не получается собрать кворум. В феврале 2021 года лояльные президенту депутаты начали проводить заседания парламента, не собирая кворум, сославшись, что Конституция якобы позволяет так делать. В оппозиции эти действия назвали «антиконституционными».

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты в Южной Осетии отреагировали на замечания генпрокурора