Берлин, 4 марта, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz EQS обнародовал видео с показом интерьера будущего флагманского электрокара EQS. Видеоролик с салоном модели размещён на официальном Youtube-канале компании.

Эмблема Mersedes-Benz

Основным новшеством в салоне электрокара станет «гиперэкран», состоящий из трёх дисплеев, размещенных под изогнутым закалённым стеклом. Стоит отметить, что все три экрана широкоформатные. Самый большой дисплей — центральный. Его размер составляет 12,3 дюйма. Этот экран создан на основе матрицы из органических светодиодов.

Также автопроизводители оснастили модель комплексом MBUX второго поколения с 24 Гб оперативной памяти и восемью микропроцессорами. Кроме того, Mercedes-Benz EQS будет оснащён опцией голосового управления, а также видеокамерой для распознавания жестов и идентификации владельца автомобиля.

Сам электромобиль будет собран на новейшей «тележке» MEA (Modular Electrical Architecture), которая предназначена для электромоторов с новыми аккумуляторными батареями Accumotive. На этой платформе можно строить автомобили с разной длиной колёсной базы и колеи.

Ранее компания Mercedes вывела на дорожные испытания в Швеции модель AMG S63e. Машина оснащена гибридным двигателем, включающим в себя восьмицилиндровый мотор. Суммарная мощность силового агрегата будет превышать 700 «лошадей».

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