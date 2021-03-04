Москва, , 12:17 — REGNUM Российское движение школьников и проект «Гастрономическая карта России» в честь Международного женского дня с 1 по 8 марта проводят акцию «Завтрак для любимых», сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Школьники снимают видео о том, как они готовят завтрак для своих любимых мам, бабушек, сестер или подруг, и выкладывают их в соцсети «ВКонтакте». Самые креативные ролики будут отмечены шеф-поварами из разных регионов России.

Лучшие маленькие повара и их блюда смогут претендовать на призы — обед или мастер-класс от шефов в ресторанах. Также они получат в подарок книгу рецептов праздничных блюд из регионов «Страна, за стол!».

Как сообщало ИА REGNUM, ученики Кемеровской области присоединились к вкусному флешмобу «Завтрак для любимых», приуроченный Международному женскому дню.

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