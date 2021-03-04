Гулькевичский район, Краснодарский край, , 12:16 — REGNUM Государственный инспектор охотнадзора застрелен в Краснодарском крае, тело мужчины было обнаружено в лесном массиве в Гулькевичском районе 3 марта. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельными ранениями поступило 3 марта к правоохранителям. Установлено, что погибший являлся государственным инспектором охотнадзора министерства природных ресурсов края. 3 марта он выехал в угодья, откуда звонил коллегам. После этого на связь не выходил.

Коллеги инспектора начали самостоятельный поиск, его тело обнаружили на окраине поселка Подлесного. В ходе осмотра места происшествия следователем совместно со следователем-криминалистом следственного управления у погибшего зафиксированы огнестрельные дробовые ранения грудной клетки.

Назначены экспертизы, устанавливаются мотивы преступления и причастные к нему.

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