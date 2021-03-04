Москва, , 12:16 — REGNUM Заключённый следственного изолятора «Бутырка» в Москве обнаружен мёртвым. Об этом сообщил 4 марта источник в правоохранительных органах.

Тело 45-летнего мужчины с признаками суицида нашли в его камере в СИЗО-2. Мужчину арестовали в январе 2020 года по обвинению в сексуальном насилии, а позднее предъявили ещё и обвинение в разбое.

Замоскворецкий суд столицы начал рассматривать дело заключённого в июле, но в декабре процесс приостановили из-за его психической болезни, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале суицид в СИЗО произошёл в Сахалинской области.

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