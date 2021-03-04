Магас, , 12:14 — REGNUM В Ингушетии получил реальный срок лишения свободы бизнесмен, уличенный в хищении денежных средств у Фонда социального страхования. Являясь руководителем компании, 27-летний предприниматель предоставлял фиктивные отчеты, в которые вносил данные о временной нетрудоспособности своих сотрудниц, якобы находившихся в декретном отпуске.

По данным прокуратуры, за период с 2016 года по 2017 год подозреваемый внес в отчеты ложные сведения о наступлении страховых случаев по беременности и родам и похитил таким образом более 5,5 млн рубелй.

В отношении директора фирмы «Керамзит» возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мошенника заставили возместить государству всю сумму нанесенного ущерба.

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