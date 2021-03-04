Магнитогорск, Челябинская область, , 12:12 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области под суд отдан 33-летний гражданин, который в августе 2020 года выбросил собаку с девятого этажа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Гражданину вменяют жестокое обращение с животными. По пункту «б» части 2 статьи 245 УК РФ ему грозит до пяти лет колонии. Дело рассмотрит Правобережный райсуд города.

Как сообщало ИА REGNUM, неоднократно судимый гражданин расправился с животным в присутствии двоих детей своей сожительницы. Собака упала с высоты и погибла.