Улан-Удэ, 4 марта, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Улан-Удэ расширение связей между регионами обсудили главы Бурятии Алексей Цыденов и Татарии Рустам Минниханов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, стороны в частности обсудили сотрудничества в сфере туризма.

Xchgall Байкал

«У нас желающих увидеть Байкал очень много. Таких мест как Байкал, в мире нет. Тем более, Байкал со стороны Бурятии совершенно другой: у вас пляжи, как в Рио-Де-Жанейро», — отметил Рустам Минниханов.

Кроме того, на встрече обсуждались обмен опытом муниципальных служащих, сотрудничества в сфере лесной промышленности и фармацевтики.

Напомним, ранее глава Татарии принял участие в заседании совета директоров холдинга «Вертолеты России», которое прошло на Улан-Удэнском авиазаводе. По словам Алексея Цыденова, были приняты важные решения, способствующие развитию всего холдинга и завода.