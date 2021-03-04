Москва, , 12:10 — REGNUM Комитет по лекарственным средствам для медприменения Евроагентства лекарственных средств начал экспертизу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято в структуре ЕС с учётом итогов лабораторных и клинических исследований «Спутника V» на взрослых. Отмечается также, что агентство проанализирует соответствие вакцины на соответствие установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.