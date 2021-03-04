Брюссель, , 12:09 — REGNUM Руководство Европейского союза, желающее его выживания, должно перестать совершать один просчет за другим по целому ряду направлений, таких как вакцинация, недостаточно жесткий курс по отношению к России и другим, пишет Андреас Клут в статье, вышедшей 4 марта в агентстве Bloomberg.

«На сегодняшний день уже ни для кого не секрет, что ЕС провалил свою кампанию по закупке и распределению вакцин против SARS-CoV-2», — отметил обозреватель агентства, комментируя предстоящий визит канцлера Австрии Себастьяна Курца и премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Израиль, где они постараются добиться скорейших поставок препаратов в свои страны.

Так, нынешние проблемы ЕС по организации прививочной кампании связаны с тем, что бразды этого процесса на себя решил взять Брюссель, стремившийся избежать повторения плачевной ситуации весны прошлого года. Тогда, напоминает Клут, на фоне разгара пандемии коронавирусной инфекции почти и следа не осталось от солидарности членов европейского блока. Напротив, государства-члены временно перестали делиться друг с другом медицинскими масками и оборудованием, а также закрыли свои границы. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позже призналась, что чиновники ЕС «на мгновение заглянули в бездну» — бездну развала ЕС.

Схожая ситуация повторилась и после появления вакцин, в одобрении которых — в том числе доморощенных — были проволочки. Затем же встала проблема дефицита препаратов.

«Эта очередная попытка развить центростремительные силы ЕС, таким образом, дает обратный эффект, вместо этого способствуя центробежной тенденции. Словакия заказывает вакцины из России, Польша завозит препараты из Китая, а Венгрия договорили и Москвой, и Пекином», — сетует Клут, отметив, что ни российская, ни китайская вакцина в ЕС одобрены не были.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно привился китайской вакциной Sinopharm — если уж говорить о сигналах, то в сравнении с ним визит Курца и Фредрексен к [Биньямину] Нетаньяху стал очень тонким намеком», — подчеркнул обозреватель.

Такие центробежные тенденции сказались негативно на фонде «ЕС нового поколения», который представляет особой пакет экономической помощи на общую сумму более $900 млрд. Эти средства, направляемые всеми членами блока и находящиеся в ведении Брюсселе, должны в виде грантов и кредитов выдавать наиболее пострадавшим от коронавируса странам, например, Испании и Италии.

Проблема в том, отмечает Клут, что фонд был создан ценой, которая со временем окажется слишком высокой для ЕС: Брюсселю пришлось пойти на уступки Польше и Венгрии в вопросе верховенства права, в котором их обвиняли. Решение ЕС, как это часто бывает, заключалось в том, чтобы ослабить жесткость предлагаемых мер.

При этом ослабление демократических норм в ЕС — его самая большая внутренняя угроза, серьезнее даже, чем рецессия. И на фоне переговоров по вопросу создания фонда стало очевидно, что ЕС бессилен как в деле защиты своих либеральных стандартов, так и в плане допущения выхода стран из блока.

«Это общая тема. Возьмем, например, внешнюю политику. Сейчас отношения ЕС, который готовится к новому раунду беззубых санкций, с Россия находятся на самой низкой точке со времен Холодной войны», — отметил Клут.

«Но Германия, вопреки возражениям других стран-членов и Европейского парламента, настаивает на завершении строительства стратегического газопровода между своим балтийским побережьем и Россией. Национальный эгоизм продолжает подрывать дипломатический авторитет ЕС», — сетует обозреватель.

На фоне всех происходящих процессов Клут дает неутешительную оценку ЕС, утверждая, что блок не преодолевает кризисы, он их просто пережидает: он пережил кризис евро, разразившийся целое десятилетие назад, но никаких реформ, которые бы могли предотвратить его повторение, осуществлено не было. То же самое можно сказать и о кризисе с беженцами 2015 — 2016 годов, после которого миграционная политика ЕС никаким конструктивным образом не реформировалась.

С 1950-х годов, когда делались первые шаги к интеграции Европы, ЕС успешно выполнил одну задачу, решив ряд внутриевропейских противоречий, прежде всего между Францией и Германией. То есть как миротворческий проект ЕС удался, но стать тем защитником, о котором говорил президент Франции Эммануэль Макрон, Евросоюз так и не стал.

«ЕС не может надежно защитить своих граждан от внешних угроз, ни военной угрозы со стороны России, ни эпидемиологической угрозы, откуда бы ни явился новый вирус», — заметил обозреватель.

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Если лидеры стран-членов ЕС начнут проводить собственный курс в обход центрального руководства — в одиночку или с третьими странами — для обеспечения безопасности собственных граждан, существует риск, что опасения о потере Европейским союзом своего значения превратится в самосбывающееся пророчество.