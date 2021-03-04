Брюссель, 4 марта 2021, 12:09 — REGNUM Руководство Европейского союза, желающее его выживания, должно перестать совершать один просчет за другим по целому ряду направлений, таких как вакцинация, недостаточно жесткий курс по отношению к России и другим, пишет Андреас Клут в статье, вышедшей 4 марта в агентстве Bloomberg.
Так, нынешние проблемы ЕС по организации прививочной кампании связаны с тем, что бразды этого процесса на себя решил взять Брюссель, стремившийся избежать повторения плачевной ситуации весны прошлого года. Тогда, напоминает Клут, на фоне разгара пандемии коронавирусной инфекции почти и следа не осталось от солидарности членов европейского блока. Напротив, государства-члены временно перестали делиться друг с другом медицинскими масками и оборудованием, а также закрыли свои границы. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позже призналась, что чиновники ЕС «на мгновение заглянули в бездну» — бездну развала ЕС.
Схожая ситуация повторилась и после появления вакцин, в одобрении которых — в том числе доморощенных — были проволочки. Затем же встала проблема дефицита препаратов.
Такие центробежные тенденции сказались негативно на фонде «ЕС нового поколения», который представляет особой пакет экономической помощи на общую сумму более $900 млрд. Эти средства, направляемые всеми членами блока и находящиеся в ведении Брюсселе, должны в виде грантов и кредитов выдавать наиболее пострадавшим от коронавируса странам, например, Испании и Италии.
Проблема в том, отмечает Клут, что фонд был создан ценой, которая со временем окажется слишком высокой для ЕС: Брюсселю пришлось пойти на уступки Польше и Венгрии в вопросе верховенства права, в котором их обвиняли. Решение ЕС, как это часто бывает, заключалось в том, чтобы ослабить жесткость предлагаемых мер.
При этом ослабление демократических норм в ЕС — его самая большая внутренняя угроза, серьезнее даже, чем рецессия. И на фоне переговоров по вопросу создания фонда стало очевидно, что ЕС бессилен как в деле защиты своих либеральных стандартов, так и в плане допущения выхода стран из блока.
На фоне всех происходящих процессов Клут дает неутешительную оценку ЕС, утверждая, что блок не преодолевает кризисы, он их просто пережидает: он пережил кризис евро, разразившийся целое десятилетие назад, но никаких реформ, которые бы могли предотвратить его повторение, осуществлено не было. То же самое можно сказать и о кризисе с беженцами 2015 — 2016 годов, после которого миграционная политика ЕС никаким конструктивным образом не реформировалась.
С 1950-х годов, когда делались первые шаги к интеграции Европы, ЕС успешно выполнил одну задачу, решив ряд внутриевропейских противоречий, прежде всего между Францией и Германией. То есть как миротворческий проект ЕС удался, но стать тем защитником, о котором говорил президент Франции Эммануэль Макрон, Евросоюз так и не стал.
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Если лидеры стран-членов ЕС начнут проводить собственный курс в обход центрального руководства — в одиночку или с третьими странами — для обеспечения безопасности собственных граждан, существует риск, что опасения о потере Европейским союзом своего значения превратится в самосбывающееся пророчество.