Воронеж, , 12:08 — REGNUM Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Воронежа по вопросам градостроительства Юрий Бавыкин написал заявление об увольнении с должности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM стало известно из собственных источников. Информацию подтвердили в мэрии.

Известно, что Бавыкин написал заявление по собственному желанию. Последним днём его работы в мэрии стало 3 марта. Исполнение должностных обязанностей, которые ранее исполнял Бавыкин, возложено на первого вице-мэра по городскому хозяйству Сергея Петрина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Бавыкин, назначенный на пост врио вице-мэра лишь в декабре 2020 года, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Речь идёт о периоде его работы в управе Коминтерновского района. Как считает следствие, подозреваемый и другая сотрудница управы предложили одному из кандидатов на выборах в гордуму в 2020 году обеспечить не менее 50% голосов избирателей за вознаграждение в 400 тыс. рублей. Решением суда Бавыкин отправлен под домашний арест.