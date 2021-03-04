Копейск, Челябинская область, , 12:05 — REGNUM В Челябинской области возбуждено дело по факту разлива канализационных стоков в районе посёлка Кадровик. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дело завели в отношении местного муниципального предприятия «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за несоблюдение при сборе и транспортировке отходов требований к охране окружающей среды. Если вину организации докажут, то ей грозит штраф до 250 тыс. рублей. Материалы дела направлены в региональное минэкологии.

Отметим, ранее в районе посёлка разлились канализационные стоки. Часть из них попала на берег озера Курлады. Сейчас в муниципалитете устраняют последствия этого ЧП.