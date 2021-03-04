Джакарта, , 12:05 — REGNUM В министерстве энергетики и минеральных ресурсов Индонезии рассказали о вулканах, активность которых может вызвать цунами, сообщает CNN Indonesia.

В Индонезии есть 12 вулканов, которые могут вызвать цунами.

По данным министерства, шесть вулканов расположены на суши и шесть в море.

Извержение вулканов Анак Кракатау, Тамбора, Рокатенда, Иль Верунг, Раунг и Гамконора, расположенных на суши, могут вызвать цунами.

Что касается вулканов, расположенных в море, то из шести вулканов, два, а именно Хобал и Бануа Уху, способны вызвать цунами, в результате которого может пострадать побережье.

В министерстве заверили, что наблюдение за вулканической активностью идет круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии активизировался вулкан Синабунг, расположенный в индонезийской провинции Северная Суматра.

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