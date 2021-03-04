Стокгольм, , 12:20 — REGNUM «Товарищ четыре процента» может иметь большое значение для исхода следующих парламентских выборов в Швеции в 2022 году. Поскольку три парламентские партии находятся в опасной, предбарьерной зоне, то это повлияет на то, какое правительство будет сформировано после выборов. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.

«С самого начала голосование ради спасения одной из партии называлось «товарищ четыре процента». Речь шла об избирателях-социал-демократах, которые из тактических соображений проголосовали за Левых, чтобы сохранить партию в парламенте. Благодаря тому, что Левая партия осталась в Риксдаге, Социал-демократы смогли надолго сохранить свои государственные посты», — отметил он.

«На выборах 1994 года появились «церковные четыре процента». Тогда в основном избиратели Умеренных голосовали за Христианских демократов, чтобы спасти их и оставить в Риксдаге. С тех пор «тактическое голосование», как его еще называют, только продолжалось. По словам профессора политологии Сёрена Холмберга, 19% голосов на парламентских выборах 2018 года составили так называемое голосование ради спасения. Пятьдесят лет назад их было всего 5%», — написал Кнутсон.

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