Ашхабад, 4 марта 2021, 12:04 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов присвоил членам государственного совета безопасности почетное звание «Защитник Родины», сообщили в информационной программе «Ватан» («Родина») туркменского телевидения.
Звание присвоено заместителю председателя правительства Туркмении, главе высшей контрольной палаты Сердару Бердымухамедову, секретарю света безопасности Чарымырату Аманову, министру обороны Бегенчу Гундогдыеву, главе МВД Мамметхану Чакыеву.
Звание «Защитника Родины» также присвоено генпрокурору, главе Верховного суда, министру нацбезопасности, начальнику погранслужбы, министру юстиции, главе службы безопасности президента, главе таможенной службы и председателю миграционной службы.
Отметим, звание «Защитник Родины» учреждено 17 января 2021 года.