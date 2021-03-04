Кострома, 4 марта 2021, 12:44 — REGNUM Председатель Костромской областной думы Алексей Анохин призвал депутатов вакцинироваться от COVID-19.Об этом со ссылкой на пресс-службу думы сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Анохин публично сделал прививку от коронавируса в поликлинике Окружной больницы Костромского округа № 2 и попросил коллег последовать его примеру. Он отметил, что соскучился по очным заседаниям думы.
Отметим, что прививки вакциной «Спутник V» в настоящее время сделали двое депутатов Костромской облдумы — Сергей Галичев и Илья Яхонтов. В ближайшее время присоединиться к кампании намерены ещё около 10 парламентариев, не переболевших коронавирусом. Всего в Костромской областной думе трудятся 34 депутата.
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