Кострома, 4 марта, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Председатель Костромской областной думы Алексей Анохин призвал депутатов вакцинироваться от COVID-19.Об этом со ссылкой на пресс-службу думы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

http://www.kosoblduma.ru Вакцина

Анохин публично сделал прививку от коронавируса в поликлинике Окружной больницы Костромского округа № 2 и попросил коллег последовать его примеру. Он отметил, что соскучился по очным заседаниям думы.

«Безусловно, каждый из нас заботится о своем здоровье. Но мы также должны думать о здоровье своих близких, коллег, друзей. А обезопасить мы их сможем, только сформировав коллективный иммунитет. Другого способа не существует. У нас есть часть депутатов, которые переболели, у них достаточное количество антител, поэтому они готовы будут сделать прививки позднее. Но мы все равно к этому идем. Трудно сказать по очному заседанию думы в марте, но в апреле, я думаю, мы обязательно соберемся уже в обычном режиме в нашем зале заседаний», — сказал Анохин.

Отметим, что прививки вакциной «Спутник V» в настоящее время сделали двое депутатов Костромской облдумы — Сергей Галичев и Илья Яхонтов. В ближайшее время присоединиться к кампании намерены ещё около 10 парламентариев, не переболевших коронавирусом. Всего в Костромской областной думе трудятся 34 депутата.