Москва, 4 марта, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Сыктывкаре (Республика Коми) 11−13 марта 2021 года состоится первый туристский конгресс регионов Севера России, сообщили в Ростуризме.

Д. Банин. rus-arc.ru Белый медведь у воды

На крупнейшей туристкой дискуссионной площадке соберутся представители 28 северных территорий страны. Для участников мероприятия подготовлена культурно-этнографическая программа.

Будут обсуждаться вопросы развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях и маркетинг северных территорий. Пройдёт пленарное заседание «Туризм. Время коллабораций».

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Серебряное ожерелье России», запущенный в 2012 году, успешно реализуется в 11 регионах Северо-Западного ФО.

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