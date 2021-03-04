Джидинский район, Бурятия, , 12:02 — REGNUM В центральной больнице Джидинского района Бурятии после жалоб пациентов и проверки регионального минздрава сменился главный врач. Ушедшую в отставку Баирму Бубееву сменил бывший главврач больницы скорой медицинский помощи Валерий Амагыров.

После ознакомления с ситуацией на месте, медик рассказал о большой проблеме с кадрами. Так, при имеющихся 80 штатных единицах врачей закрыто всего 35 ставок.

«Представляете какой это жесточайший дефицит. И в этих условиях просто нельзя разбрасываться высококвалифицированными кадрами», — отметил он.

При этом он уговорил остаться трёх заместителей главврача, которые написали заявления об увольнении. При этом работать они будут на рядовых должностях. По словам Амагырова, вопрос с заместителями стоит очень остро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на некачественную работу врачей пожаловались местные жители. По их словам, они уже боятся обращаться в больницу, поскольку годами работавшие специалисты уезжают, а новые врачи не справляются. В связи с этим министерство здравоохранения республики отправило специальную комиссию.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Бурятии проверит районную больницу из-за смертей пациентов